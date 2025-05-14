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        Trabzonspor, 10. Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, 10. Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 23:25 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:25
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        Trabzonspor, 10. Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, 10. Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi.

        Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başlayan ve bugüne dek 16 final maçının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk mutluluğu yaşayan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında sahadan üzgün ayrıldı.

        Geçen sezon da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş karşısında 3-2 mağlup olarak kupayı müzesine getiremeyen Karadeniz ekibi, böylelikle art arda 2 sezon oynadığı final müsabakasında hedefine ulaşamadı.

        En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililerin, kupa hasreti 5 sezona çıktı.

        - Galatasaray, bordo-mavililer karşısında 3. kez mutlu sona ulaştı

        Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı 4. final karşılaşmasında kazanan taraf oldu.

        Daha önce 2 kez Trabzonspor karşısında mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, üçüncü kez rakibine finalde üstünlük sağladı. Trabzonspor 1 kez Galatasaray karşısında kupayı müzesine getiren taraf olmuştu.

        - Kupasız geçen sezon

        Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde mağlup olarak sezonu kupasız tamamlayacak.

        Ligde 35. hafta sonunda 46 puanla 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda da önemli bir kayıp yaşadı.

        - Trabzonspor'un oynadığı final maçları

        Trabzonspor'un 17 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

        Sezon Şampiyon Finalist İlk maç Rövanş
        1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0-1 2-0
        1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0-1 1-0 (5-4 pen)
        1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1-0 0-0
        1977-78 Trabzonspor Adana Demirspor 3-0 0-0
        1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2-0 (uzatmada)
        1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2-1 0-0
        1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2-0
        1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0-3 5-1
        1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3-2 1-0
        1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1-1 1-0
        2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3-1
        2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4-0
        2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3-1
        2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1-0
        2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2-0
        2023-24 Trabzonspor Beşiktaş 2-3
        2024-25 Trabzonspor Galatasaray 0-3

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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