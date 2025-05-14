SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, 10. Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başlayan ve bugüne dek 16 final maçının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk mutluluğu yaşayan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında sahadan üzgün ayrıldı.

Geçen sezon da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş karşısında 3-2 mağlup olarak kupayı müzesine getiremeyen Karadeniz ekibi, böylelikle art arda 2 sezon oynadığı final müsabakasında hedefine ulaşamadı.

En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililerin, kupa hasreti 5 sezona çıktı.

- Galatasaray, bordo-mavililer karşısında 3. kez mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı 4. final karşılaşmasında kazanan taraf oldu.

Daha önce 2 kez Trabzonspor karşısında mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, üçüncü kez rakibine finalde üstünlük sağladı. Trabzonspor 1 kez Galatasaray karşısında kupayı müzesine getiren taraf olmuştu.