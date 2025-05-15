Trabzon'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı

Papara Park'taki Fuar Alanı'nda "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla gerçekleştirilen etkinlik ilgi görüyor.

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