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        Trabzon'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Trabzon'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:16 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:39
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        Trabzon'da "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Trabzon'da başladı.

        Papara Park'taki Fuar Alanı'nda "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında" ve "Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganlarıyla gerçekleştirilen etkinlik ilgi görüyor.

        Tanıtım günlerinde bakanlıkların yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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