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        Trabzon Üniversitesi'nin 7. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

        Trabzon Üniversitesi'nin kuruluşunun 7'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:58 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:02
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        Trabzon Üniversitesi'nin 7. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı
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        Trabzon Üniversitesi'nin kuruluşunun 7'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Aziz Yıldırım, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde organize edilen programda, Trabzon Üniversitesi'nin kısa sürede elde ettiği akademik başarıları, bilimsel üretkenliği ve topluma katkı vizyonuyla hem şehrin hem de ülkenin yükseköğretim hayatında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

        Üniversitenin sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten, geliştiren ve paylaşan bir kurum olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Üniversiteler sadece bilgiyle değil aynı zamanda değerlerle, kültürle ve toplumsal sorumlulukla da inşa edilir. Bu anlamda Trabzon Üniversitesi'nin geçmişin mirasını geleceğe taşıyan, yerel ile evrensel arasında köprü kuran bir anlayışla hareket ettiğini görmek bizler için büyük bir memnuniyettir." dedi.

        Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise 12 binin üzerinde öğrenciye 600'e yakın akademik ve 400 idari personelle eğitim öğretim hizmeti sunduklarını ifade etti.

        Üniversitenin fiziki, teknik ve sosyal imkanlarına ilişkin katılımcılara bilgi sunan Aşıkkutlu, şunları kaydetti:

        "İnsan, çevre ve spor dostu kampüs oluşturma anlayışı içinde tüm kampüslerin altyapısının iyileştirilmesi ile fiziki mekanların yeniden planlanarak onarılması ve erişilebilir hale getirilmesi, teknik ve teknolojik imkanlarla donatılması yönünde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bir taraftan kampüslerimizin ulaşılabilir ve erişilebilirliğini artırma amacıyla iyileştirmeler yaparken, diğer taraftan doğa dostu yeşil kampüs hedefiyle bugüne kadar kampüslerimizde binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Yine spor dostu kampüs çalışmalarıyla 10 bin metrekareye yakın açık, 4 bin 500 metrekareden fazla kapalı spor alanlarındaki futbol, voleybol, basketbol ve benzeri sportif tesislerimizi öğrencilerimizin hizmetine sunduk."

        Aşıkkutlu, kadrolarında 94 profesör, 59 doçent, 195 doktor öğretim üyesi, 149 öğretim görevlisi ve 102 araştırma görevlisi bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Lisansüstünde 9'u tezsiz, 33'ü tezli olmak üzere 42 yüksek lisans ve 13 doktora programına sahibiz. Bu kategoride mezun sayımız 1927'ye ulaşmıştır. Birçok programda yüzde 100 doluluk oranına sahip olan üniversitemizde farklı ülkelerden 116 yabancı uyruklu öğrenciyi misafir etmekteyiz. Kısa sürede büyüyen akademik personel kapasitesi ve lisansüstü öğrencileriyle ülkemizin bilimsel gelişimine katkıda bulunmaya çalışan üniversitemiz, ürettiği bilimsel yayın ve projelerle küresel çapta etkili olma yolundadır. Avrupa Birliği, Ulusal Ajans, TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlarca desteklenen Ar-Ge projelerimizin sayısını her yıl giderek artırmanın gururunu yaşıyoruz. Yıl içerisinde bu kurumlardan destek alan 100'e yakın projemiz oldu."

        Tıp Fakültesi kurulmasının da üniversiteye ayrı bir ivme kazandıracağının altını çizen Aşıkkutlu, fakültenin kuruluşuna onay veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve diğer ilgililere teşekkür etti.

        Akademisyenlerden oluşan Terennümkar Türk Müziği Topluluğu'nun dinleti sunduğu programda, akademik teşvik, başarı ve doktora tezi ödülleri verildi.

        Sergi ve çeşitli sportif etkinliklerin de gerçekleştirildiği programa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, diğer ilgililer, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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