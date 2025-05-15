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        Trabzon'da bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        Trabzon'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 18:37 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:37
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        Trabzon'da bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        Trabzon'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi Şehit Osman Ertosun Caddesi'nde yaşayan bir caminin temizlik görevlisi Orhan A'nın (55) camiye gitmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine vatandaşlar ve yakınları evine gitti.

        Yalnız yaşayan Orhan A'ya ulaşamayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri evde Orhan A'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

        Orhan A'nın cesedi, cumhuriyet savcısı ve polislerin incelemelerinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.

        Bu kişinin 1 gün önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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