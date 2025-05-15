Trabzon'da bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Bu kişinin 1 gün önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Orhan A'nın cesedi, cumhuriyet savcısı ve polislerin incelemelerinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.

Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi Şehit Osman Ertosun Caddesi'nde yaşayan bir caminin temizlik görevlisi Orhan A'nın (55) camiye gitmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine vatandaşlar ve yakınları evine gitti.

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