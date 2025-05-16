Trabzonspor'da Sipay Bodrum FK maçının hazırlıkları devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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