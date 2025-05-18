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        Trabzon'da "Bahar, Göç, Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi

        Trabzon'un Maçka ilçesinde yaylalara göç eden vatandaşlar için "Bahar, Göç, Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 18.05.2025 - 15:46
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        Trabzon'da "Bahar, Göç, Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi
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        Trabzon'un Maçka ilçesinde yaylalara göç eden vatandaşlar için "Bahar, Göç, Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Maçka Belediyesi ve Maçka Boğaçhan Köylüleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince Yazılıtaş Mahallesinde düzenlenen festivale katılanlar kemençe eşliğinde horon oynadı.

        Yöresel kıyafet giyen besiciler, süsledikleri hayvanlarıyla yaylaya göçü anlatan yürüyüş yaptılar.

        Maçka Boğaçhan Köylüleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Durmuş, AA muhabirine, amaçlarının asırlar öncesine ait gelenekleri yaşatmak olduğunu söyledi.

        Türklerin geçmişte yazlık ve kışlıklarda yaşamlarını sürdürdüğünü ifade eden Durmuş, yöre insanının hayvancılıkla geçindiğini ve bu yüzden her yıl mayıs ayının ortalarında yaylalara göç ettiklerini dile getirdi.

        Durmuş, festivali bu yıl ilk kez düzenlediklerine değinerek, "Bizler daha öncesinde Boğaçhan'da yaşıyorduk göçe orada devam ediyorduk. Dede Korkut Hikayelerinde geçen Boğaçhan Destanı Trabzon'un en yüksek yeri olan 2 bin 280 rakımlı Boğaçhan yaylasında geçiyor." ifadesini kullandı.

        Yaz aylarının gelmesiyle Yazılıtaş Mahallesinden yaklaşık 300 hanenin yaylalara göç etmeye başladığını belirten Durmuş, şöyle devam etti:

        "O zamanki insanlar hayvanları nerede yaşıyorsa oraya göçüyorlardı. 11. asırdan sonra yerleşik düzene geçtiler. Aynı alan içerisinde 3 kere yer değiştirdik. Önce zirvedeydik 2 bin 280 rakımda, 2 bine indik şuanda 1800 rakımdayız ve hala yaşamımız devam ediyor. Yaylamızda verimli buğdaylardan olan milli buğdayı, Boğaçhan patatesleri ve oraya has erikleri yetişiyor."

        Maçka Belediye Başkan Vekili Sedat Kongur ile çok sayıda vatandaşın katıldığı festivalde, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı da konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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