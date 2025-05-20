Şanlıurfa'dan iki çim hokeyi takımı Çarşıbaşı'nı ziyaret etti

Türkiye Okullar Arası Çim Hokeyi Şampiyonası grup maçları için Trabzon'a gelen çim hokeyi sporcuları, Çarşıbaşı ilçesini gezdi.

Çarşıbaşı Kaymakamı Zahid Bahadır Semiz ve eşi Sena Nur Öğüt Semiz, müsabakalara katılan Şanlıurfa Vatan Ortaokulu ve Suruç ilçesindeki Bilgi Ortaokulu takımlarını misafir etti.

Semiz, sporcuların şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek bölgeyi yakından tanıma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Sporun birleştirici gücüne hem de kardeşliğin sıcaklığına tanıklık ettiklerini belirten Semiz, "Bu anlamlı ziyaretin temel amacı uzak diyarlardan gelen kardeşlerimize yalnızca sporla değil, dostlukla, samimiyetle ve misafirperverlikle dokunabilmekti. Onların gönlünde güzel bir yer edinebilmek, anılarında Çarşıbaşı'nı gülümseyerek hatırlamalarını sağlayabilmek en büyük arzumuzdu." dedi.

Öte yandan Suruç Bilgi Ortaokulu takımı, Vakfıkebir ilçesinde yapılan grup müsabakalarında birincilik elde ederek Türkiye finallerine katılmayı hak etti.