Trabzon'da 25 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı

Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Limanda devam eden törende ise Kaymakam Vardar ve Belediye Başkanı Erdem, üzerinde "Unutulmadınız" yazılı çelengi denize bıraktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.