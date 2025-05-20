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        Trabzon'da 25 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 25 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi için anma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:45
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        Trabzon'da 25 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı
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        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 25 yıl önce meydana gelen deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi için anma töreni yapıldı.

        İlçe merkezindeki Doğu Gözaçan Parkı'nda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıt önünde düzenlenen törene, Kaymakam Ferhat Vardar, İlçe Belediye Başkanı Cahit Erdem ile yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı.

        Limanda devam eden törende ise Kaymakam Vardar ve Belediye Başkanı Erdem, üzerinde "Unutulmadınız" yazılı çelengi denize bıraktı.

        Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Beşikdüzü ilçesinde 20 Mayıs 2000'de denize açılan iki kayığın alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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