KTÜ'nün kuruluşunun 70. yıl dönümü törenle kutlandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törende, üniversitelerin sadece bilgi aktaran kurumlar değil, aynı zamanda toplumların geleceğini şekillendiren, bilimsel düşüncenin ve yenilikçi fikirlerin üretildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştirildiği merkezler olduğunu söyledi.

KTÜ'nün 70 yıldır önemli misyonunu başarıyla yerine getirerek hem Trabzon'un hem de ülkenin gelişimine büyük katkılar sunduğunu belirten Yıldırım, "Bugün 12 fakültesi, onlarca araştırma merkezi ve binlerce akademik ve idari personeliyle 30 bini aşkın öğrencisine eğitim veren KTÜ, ulusal ve uluslararası düzeyde prestijli bir konumda yer almaktadır." dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise şimdiye kadar 259 bin 100 mezun veren KTÜ bünyesinde 12 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 yüksekokul ile 17 araştırma ve uygulama merkezi bulunduğunu ifade etti.