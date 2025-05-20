KTÜ'nün kuruluşunun 70. yıl dönümü törenle kutlandı
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Vali Aziz Yıldırım, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törende, üniversitelerin sadece bilgi aktaran kurumlar değil, aynı zamanda toplumların geleceğini şekillendiren, bilimsel düşüncenin ve yenilikçi fikirlerin üretildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştirildiği merkezler olduğunu söyledi.
KTÜ'nün 70 yıldır önemli misyonunu başarıyla yerine getirerek hem Trabzon'un hem de ülkenin gelişimine büyük katkılar sunduğunu belirten Yıldırım, "Bugün 12 fakültesi, onlarca araştırma merkezi ve binlerce akademik ve idari personeliyle 30 bini aşkın öğrencisine eğitim veren KTÜ, ulusal ve uluslararası düzeyde prestijli bir konumda yer almaktadır." dedi.
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise şimdiye kadar 259 bin 100 mezun veren KTÜ bünyesinde 12 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 yüksekokul ile 17 araştırma ve uygulama merkezi bulunduğunu ifade etti.
KTÜ'nün 2 bin 104 akademik ve 3 bin 457 idari personelle köklü geçmişi ile ülkenin yükseköğretim sisteminin temel yapı taşlarından birini oluşturduğunun altını çizen Çuvalcı, şunları kaydetti:
"Bilim, teknoloji ve eğitimi, daha ileriye taşıma hedefi doğrultusunda, akademik ve idari personelinin özverili çalışmaları, öğrencilerinin yüksek motivasyonu ve KTÜ camiasının güçlü desteği sayesinde birçok projeyi hayata geçirmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde prestijli bir konuma erişmiştir. Üniversitemiz, bu büyük gayretlerin somut çıktısı olarak da YÖK tarafından 'araştırma üniversitesi' unvanına layık görülmüş ve Yükseköğretim Kalite Kurulu olan YÖKAK tarafından kurumsal olarak '5 Yıl Tam Akreditasyon Belgesi' ile taçlandırılmıştır."
Konuşmaların ardından, protokol üyelerince genç bilim insanı ödülleri ve akademik ödüller sahiplerine teslim edildi.
Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, diğer ilgililer, akademik ve idari personel katıldı.
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