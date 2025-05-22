Dağların eteğindeki "Hamsiköy" gastronomi, kültür ve sanatı buluşturacak

Trabzon'un Maçka ilçesinde Zigana Dağı eteklerinde bulunan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yaklaşık bir asırdır sütlacıyla ünlü Hamsiköy, ilk kez düzenlenecek organizasyonla ziyaretçilerine gastronomi, kültür ve sanatı bir arada sunacak.

İl merkezine 50, Maçka ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, tarihi İpekyolu güzergahında yer alan Hamsiköy, alternatif tatil arayanları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla cezbediyor.

Çevresi çam ağaçlarıyla kaplı 1300 rakımlı Hamsiköy, yeşilin bin bir tonunun yanı sıra bahara özgü renk cümbüşüyle de görülmeye değer manzaralar oluşturuyor.

Bölgede önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Hamsiköy, bu günlerde gastronomi, kültür ve sanatın bir arada sunulacağı bahar şenliğine hazırlanıyor.

"Kadın girişimci ve üretici" temasıyla 29 Mayıs-1 Haziran'da organize edilecek şenlikte, el sanatları ve gastronominin yanı sıra çocuklara ve yetişkinlere özel atölye çalışmaları, söyleşiler, müzik ve dans gösterileri de düzenlenecek.

- "Birlikte keyifli, konforlu vakit geçsin istiyoruz"

Organizasyon sorumlusu Anıl Bayraktar, AA muhabirine, etkinliğin, kadın girişimci ve üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında yerel markaların destekleneceğine işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların desteğiyle kendi içinde iç bütçesini oluşturan bir proje. Bu proje herhangi bir yerel yönetim desteğiyle değil, tamamen girişimcilerin, markaların desteğiyle ilerliyor. Amacımız ve hedefimiz aslında kadın girişimciyi biraz daha hayata katmak, hayatın akışına dahil etmek ve aynı zamanda da gençlerimizin doyurucu kültürel, sosyal anlamda bazı etkinliklere dahil olması. "

Bayraktar, gençlerin ve çocukların bu tür etkinlikleri şehir dışında aradıklarına dikkati çekerek, söz konusu etkinliği rutin hale getirmek istediklerini ifade etti.

Organizasyon kapsamında çok sayıda etkinliğin olacağını belirten Bayraktar, "Gastronominin de içinde yer aldığı, aynı zamanda kadın el emeği ürünleri birleşmiş oluyor. Aslında turizmin dalları bunlar. Hep birlikte keyifli, konforlu vakit geçsin istiyoruz." dedi.