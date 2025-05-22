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        Trabzon'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:37 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:37
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        Trabzon'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

        Okul bahçesinde düzenlenen fuara katılan öğrenciler, yaptıkları projelerle ilgili ziyaretçilere projelerini anlattı.

        Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karataş da sergiyi gezerek öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerin bu yaşlarda proje geliştirmelerinin önemli olduğunu belirten Karataş, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın bakanlığımızın da öngördüğü şekilde beceri temelli eğitimin hedeflerine uygun olarak sergilemiş oldukları ürünleri görmek bizleri her zaman olduğu gibi ziyadesiyle gururlandırmaktadır. Duygu ve düşünce ufuklarıyla, dünyayı algılama biçimlerini harmanlayan gençlerimize rehberlik eden öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi gönülden kutluyorum. Bu güzel çocuklarımızın anne babaları olan kıymetli velilerimize de teşekkür ediyorum."

        Öğrencileriyle birlikte çeşitli geri dönüşüm projesi hazırlayan matematik öğretmeni Ümran Aydın da "Geri dönüşüm bilincini oluşturmak için bu projeleri yaptık. Tüketirken bilinçli tüketilmesi lazım çocuklarla bunları çalıştık. Doğaya dünyaya geri dönüşüme hepimizin alışması lazım." diye konuştu.

        Okulun Almanca öğretmeni Aylin Önçırak öncülüğünde 11. sınıf öğrencileri Berra Koltuk ve Abdülkadir Muş'un tanıttıkları "Gençlerde ikinci el tüketim ve sürdürülebilirlik" projesi beğenilen projeler arasında yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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