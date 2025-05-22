Trabzon'da ebenin geliştirdiği aparat, Sağlık Bakanlığı'nın "Ar-Ge Projesi" ödülüne layık görüldü

Trabzon'da görevli ebe Elif Yılmaz, doğum sırasında oluşabilecek kontrolsüz perine yırtıkları ve yumuşak doku hasarlarını önlemeye yönelik geliştirdiği aparatla Sağlık Bakanlığınca "Ar-Ge Projesi" ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklama göre, hastanede 2,5 yıldır görev yapan Yılmaz'a Ankara'da düzenlenen 12 Mayıs Ebe ve Hemşireler Günü Programı'nda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun ödül verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, hastane olarak bilimsel gelişmeleri ve sahadan gelen yenilikçi fikirleri her zaman desteklediklerini belirtti.

Aydın, Yılmaz'ın geliştirdiği aparatın, doğum sürecindeki kadın sağlığını olumlu yönde etkileyebilecek önemli bir yenilik olduğuna işaret ederek, "Sağlık Bakanlığı tarafından ödüllendirilmesi hem hastanemiz hem de sağlık camiamız adına gurur verici bir gelişme. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifade etti.

Elif Yılmaz ise aparatı geliştirirken diş hekimliğinde kullanılan ağız açıklığını sağlayan aparatlardan ilham aldığını belirterek, "Kadınların doğum sırasında daha az hasar almasını ve doğum sonrası hayat kalitelerinin artmasını hedefledim. Başta fikrim garipsendi ama Sağlık Bakanımızın projeyi görüp desteklemesi beni çok onurlandırdı. Geleceğe umutla bakmamı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite yıllarında geliştirdiği aparatla, doğum sürecinde kadına destek olmayı, olası travmaları azaltmayı ve doğum sonrası iyileşme sürecini hızlandırmayı hedeflediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Perine bölgesine yerleştirilen ve masaj, sıcaklık muhafazası gibi özellikleri bulunan aparat sayesinde doğum sırasında daha fazla perineal genişlik sağlanabiliyor. Böylece epizyotomi gibi cerrahi müdahalelere duyulan ihtiyaç azalıyor."