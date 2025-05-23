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        Trabzon'da, Avrupa Film Festivali başladı

        Trabzon'da farklı ülkelerden filmlerin gösteriminin yapılacağı Avrupa Film Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:41
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        Trabzon'da, Avrupa Film Festivali başladı
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        Trabzon'da farklı ülkelerden filmlerin gösteriminin yapılacağı Avrupa Film Festivali başladı.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı iş birliğinde düzenlenen festivalin açılı bir sinema salonunda gerçekleştirildi.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, yaptığı konuşmada, Trabzon'un köklü bir sanat ve kültür geçmişine sahip olan bir şehir olduğunu belirterek, TTSO olarak sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel köprülerin kurulmasına da önem verdiklerini vurguladı.

        TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz ise Avrupa Film Haftası'nın, Avrupa'nın zengin kültürel mozaiğini keşfetmeye olanak tanıdığını aktardı.

        Karbuz, festivalin hem sinema sanatının evrenselliğini hem de kültürel çeşitliliğin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

        Açılışa, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Nevzat Özer, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zekeriya İskenderoğlu, Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç ile sinemaseverler katıldı.

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