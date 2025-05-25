Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Samsunspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Neticesinde bir derbi 2 puan kaybettik ama oyunun tamamında üstün olan Trabzonspor'du." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 22:45 Güncelleme: 25.05.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Samsunspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Neticesinde bir derbi 2 puan kaybettik ama oyunun tamamında üstün olan Trabzonspor'du." dedi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Bir tanesi yine basit bir top kaybı hızlı hücum, söylemiştik zaten. Çok basit. Ama ikinci yediğimiz golde Pedro, su içerken gol yemiş olduk. Bu bize yakışmadı, hiç yakışmadı hem de orada bir oyuncu hem oyunu başlatmayabilir hem de öne hamle değil artık arkadaşını görüp orada şekillenmesi lazımdı, çok hızlı gelişti ama bu gol bize hiç yakışmadı." şeklinde konuştu.

        Oyunun genelinde çok pozisyona girdiklerini ifade eden Tekke, "Bu pozisyonları ilk yarı dahil, kornerler dahil, yüksek oynadığımız bir maçtı, bunca eksiğe rağmen. Bu oyundan memnunum. Neticesinde bir derbi 2 puan kaybettik ama oyunun tamamında üstün olan Trabzonspor'du. Ligin üçüncüsüne karşı oyun olarak çok çok üstündük. Son golü yemememiz gerekiyordu. Maçın özeti belki bu olması lazımdı." ifadelerini kullandı.

        Tekke, gelecek sezonki hedefleri konusunda da açıklamalarda bulunarak, şu görüşleri paylaştı:

        "Taraftarımızın ne istediğini, futbolu ne kadar bildiğini çok iyi biliyorum. Taraftarımızın istediği şeyin tam tersini oynamak zorunda olduğumuzu da defalarca söyledim. Bence bunca eksik oyuncuya rağmen geldiğimiz noktada normalleşme dediğim süreç 3-4 hafta öncesine kadar gerçekleşti. Bence oyuncu grubumla beraber başardığımız bir şeydi bu. Genelde çok olumlu buluyorum ama gelecek sene şuradan ifade edebilirim. Dünyada futbolun geldiği nokta ile bizim ülkemizde oynanan futbol arasında ciddi bir tıkanma var. Bu tıkanmayı, bu sorunu, bu yanlışı görüyorum. Fakat bunu düzeltmek için kimsenin bir şey yaptığı yok açıkçası. Şöyle ifade edebilirim. Biz defalarca bu devrimi yaptık Trabzon olarak, şehir olarak, takım olarak. Yine bu devrimi bu şehrin çocuğu olarak yapacağımıza canıgönülden inanıyorum."

        Problemli alanlarının bulunduğunu dile getiren Tekke, "Kuracağımız kadro çok titizlikle, tüm bu süreç içerisinde bunun hazırlıkları ile çok ciddi şekilde ilgileniyoruz. Çünkü Trabzonspor'un oynaması gereken oyun, hızlı, cesur, mücadeleci diyelim. Bu oyun mevcut benim en masum olduğum taraf, bu kadroyla oyuncularımla beraber çok zordu. Ama oyuncularımla başardığım şeyi yinelemem lazım. Emeklerine sağlık. Biz diyorsak onu yapmaya çalıştılar. Gelecek sene Trabzonspor hızlı oynamalı, cesur oynamalı ve çok ciddi karakterli bir oyun sergilemeli." diye konuştu.

        Fatih Tekke gelecek sezon transfer politikasına ilişkin bir soruya da şu şekilde cevap verdi:

        "Çok net. Oyuncular geliyor bize scout ekibimizden, menajerlerden çeşitli yerlerden oyuncular geliyor bize ama başkanla bu konuda çok ciddi mesaimiz var. Kimden geldiği benim için önemli değil. Benim için önemli olan iyi oyuncu olması. İyi oyuncu derken kendi parametrelerim var özellikle hız diyorum özellikle bazı bölgelerde. Şu mevcut kadromuzla ilgili oyuncularımdan özür dileyerek geçen haftanın başında toplantının başında bunu söylemek zorundayım. Arkadaşlar eğer bundan rahatsız olursanız söylemeyeyim dediğim bir cümle var. Bunu şu an bu sorunun üzerine söyleyebilirim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hatta bu kadroyla yarışabilecek bir kadro içerisinde mevcut kadromuzdan kaç kişi yer alabilir? Sorusu. Şimdi bu problem. Kalacaklar, gidecekler bir problem. Bu oyuncuların hepsinin sözleşmesi var. Kalmak istemeyen olabilir, gitmek istemeyen olabilir. Tüm hepsini düşündüğünüzde bunun da bir ekonomisi var. Başkanımıza söylediğim şey şu; o da aynı şeyi düşünüyor. 10 liramız var ise 10 oyuncu almayalım. 5 tane net oyuncu alalım. O da aynı şeyi düşünüyor. Başkanımız o konuda bana ‘Hocam sen ne dersen o diyor. Bu konuda çok rahat çalışabildiğim ilk defa bu kadar rahat çalışabildiğim bir başkan ona da buradan teşekkür etmem lazım."

        Daha önce bordo-mavili takımda forma giyen golcü oyuncu Paul Onuachu'nun transfer gündemlerinde yer alıp almadığına ilişkin bir soru üzerine de Tekke, "Onuachu ile ilgili en son konuştum başkanımla beğendiğim bir oyuncu, fikrimi söyledim. Yani Trabzonspor taraftarının da sevdiği bir oyuncu. Bizim oyun şablonlarımıza da uyan bir oyuncu. Ama bunun ekonomik tarafı da var. Başkan da açıkçası net söyleyeyim bunu arzu ediyor, ben de arzu ediyorum, umarım gerçekleşir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        Bu gurur Ali Koç'un!
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        CANLI | Yenikapı'da şampiyonluk şöleni!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        Eşini öldürüp, ihbar etti, başında bekledi
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        35 kişi kanyonda mahsur kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor - Samsunspor maçının ardından
        Trabzonspor - Samsunspor maçının ardından
        Trabzonspor-Samsunspor maçının ardından
        Trabzonspor-Samsunspor maçının ardından
        Trabzonspor- Samsunspor 2-2
        Trabzonspor- Samsunspor 2-2
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trabzonspor-Samsunspor maçından notlar
        Trabzonspor-Samsunspor maçından notlar