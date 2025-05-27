Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürlüğünden Uzungöl'deki internet kesintilerine yönelik açıklama:

Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürlüğü, Uzungöl'de 20 gündür yaşanan internet erişim sorunuyla ilgili, bu hafta itibarıyla otellerin mevcut internet altyapısının fiber optik sistemle yenileneceğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, sorunun kendilerinin bilgisi dışında yaşandığı belirtildi.

Uzungöl'de su kanalı çalışması yapılırken bazı otellerin internet bağlantılarını sağlayan kabloların zarar gördüğü vurgulanan açıklamada, "Bu durumdan ilk başta bizim bilgimiz olmamıştır. Müşteri şikayetleri üzerine yaptığımız incelemelerde tarafımızca durum tespit edilmiş ve 25 Mayıs Pazar günü gerekli müdahaleler yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan müdahalenin ardından bölgede bir otel dışında tüm işletmelerin internet hizmetine yeniden kavuşturulduğuna işaret edilerek, "Bu hafta itibarıyla otellerin mevcut internet altyapısı fiber optik kablolarla yenilenecektir." denildi.

Öte yandan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi: