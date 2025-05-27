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        Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürlüğünden Uzungöl'deki internet kesintilerine yönelik açıklama:

        Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürlüğü, Uzungöl'de 20 gündür yaşanan internet erişim sorunuyla ilgili, bu hafta itibarıyla otellerin mevcut internet altyapısının fiber optik sistemle yenileneceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:39
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        Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürlüğünden Uzungöl'deki internet kesintilerine yönelik açıklama:
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        Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürlüğü, Uzungöl'de 20 gündür yaşanan internet erişim sorunuyla ilgili, bu hafta itibarıyla otellerin mevcut internet altyapısının fiber optik sistemle yenileneceğini duyurdu.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, sorunun kendilerinin bilgisi dışında yaşandığı belirtildi.

        Uzungöl'de su kanalı çalışması yapılırken bazı otellerin internet bağlantılarını sağlayan kabloların zarar gördüğü vurgulanan açıklamada, "Bu durumdan ilk başta bizim bilgimiz olmamıştır. Müşteri şikayetleri üzerine yaptığımız incelemelerde tarafımızca durum tespit edilmiş ve 25 Mayıs Pazar günü gerekli müdahaleler yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, yapılan müdahalenin ardından bölgede bir otel dışında tüm işletmelerin internet hizmetine yeniden kavuşturulduğuna işaret edilerek, "Bu hafta itibarıyla otellerin mevcut internet altyapısı fiber optik kablolarla yenilenecektir." denildi.

        Öte yandan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:

        "Haberleşme alanında Trabzon'a yapılan yatırımlar kapsamında 2002'de 146 olan mobil baz istasyonu sayısını 2025 yılında 3 bin 371'e ulaştırdık. 2002 yılında Trabzon'da hiç genişbant abone yokken bugün bu sayı 907 bini aştı. Fiber optik kablo uzunluğumuzu ise 23 sene öncesine göre yüzde 370 artırarak, 5 bin 146 kilometreye ulaştırdık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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