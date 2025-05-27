Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'un Düzköy ilçesinde ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Düzköy ilçesinde ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi öldü.

        İlçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Ünal K, dengesini kaybederek uçurumdan düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Ünal K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, yapılan incelemenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"

        Benzer Haberler

        Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürlüğünden Uzungöl'deki internet kesintilerin...
        Türk Telekom Trabzon Bölge Müdürlüğünden Uzungöl'deki internet kesintilerin...
        Trabzon ve çevre illerde AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı
        Trabzon ve çevre illerde AK Parti teşkilatları 27 Mayıs darbesini kınadı
        Of'ta Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Of'ta Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da park halindeki minibüsün kayarak şarampole devrildiği kazada 5 k...
        Trabzon'da park halindeki minibüsün kayarak şarampole devrildiği kazada 5 k...
        Trabzon'da "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" düzenlend...
        Trabzon'da "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" düzenlend...
        Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 2'nci gün (2)
        Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 2'nci gün (2)