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        Trabzon'da sürdürülebilir deniz yetiştiriciliğine ilişkin çalıştay düzenlendi

        Trabzon'da "Karadeniz'de Sürdürülebilir Deniz Yetiştiriciliği: Sektörel İşbirlikleri ve Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:45
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        Trabzon'da sürdürülebilir deniz yetiştiriciliğine ilişkin çalıştay düzenlendi
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        Trabzon'da "Karadeniz'de Sürdürülebilir Deniz Yetiştiriciliği: Sektörel İşbirlikleri ve Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

        Çalıştay, Türkiye'nin Karadeniz için Ortak Denizcilik Gündemi (CMA) Ulusal Koordinatörü olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle, Türkiye Ulusal Odağı ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde düzenlendi.

        ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, yaptığı konuşmada, Karadeniz'de deniz sağlığını koruyup, kirliliği azaltarak maksimum verim almayı hedeflediklerini belirtti.

        Prof. Dr. Yücel, Karadeniz'de deniz ürünleri yetiştiriciliğinin yükselen bir sektör olduğuna işaret ederek, "Yetiştiricilik konusunda ülkemizin zaten çok güçlü bir konumu var. Bunu doğru anlayıp ne yöne doğru gelişmeye devam edeceğiz, bu sektörün gelişmesiyle beraber kıyılarımızda yoğun yapılaşma ve kirlilik gibi konular bir arada nasıl değerlendirilecek gibi konuları bu çalıştayda konuşacağız." diye konuştu.

        Amaçlarının yetiştiricilik sektörünün durumunu anlamak olduğunu vurgulayan Yücel, "Bu sadece akademik düzlemde çalıştay değil, ortak denizcilik gündemi denilen yapı. Türkiye'ye yeni finansman kaynakları, araştırma fonları oluşturmak için çok uygun bir platform." dedi.

        Yücel, Karadeniz'in doğal bir zenginliği olduğunu ifade ederek, "Balıkçılık zaten birçok kişiye iş, aş sağlıyor. Yetiştiricilik yükselen değer ve birçok potansiyeli var. Su altı kültür mirası Karadeniz'de çok zengin. Hem kıyıda hem de su altında buna dayalı turizm modellerinin geliştirilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir yetiştiricilik, sürdürülebilir balıkçılık, sürdürülebilir kalkınma prensiplerini ne kadar uygularsak kıyı illerimizin refahı artacaktır." diye konuştu.

        Çalıştaya, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Nadir Uslu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kubilay Yıldırım ile su ürünleri yetiştiricileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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