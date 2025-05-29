Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Altyapıdan Taha Emre İnce, Arda Öztürk ve Boran Başkan da kadroya dahil edildi.

Bordo-mavili takımda kart cezalıları Cham, Nwakaeme ve Mendy ile sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan, Hüseyin Türkmen, Onuralp Çevikkan ile Visca olmak üzere 10 oyuncu kadroda bulunmuyor.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Onvo Antalyaspor ile yapacağı maç için sezonun son çalışmasını gerçekleştirdi.

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