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        TAGEM Genel Müdürü Atalay, SUMAE'da incelemelerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitünün (SUMAE) sadece Türkiye için değil, Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler ve Akdeniz Balıkçılık Örgütü içinde en önemli çalışma kurumlarından birisi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:35
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        TAGEM Genel Müdürü Atalay, SUMAE'da incelemelerde bulundu
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitünün (SUMAE) sadece Türkiye için değil, Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler ve Akdeniz Balıkçılık Örgütü içinde en önemli çalışma kurumlarından birisi olduğunu söyledi.

        SUMAE'da incelemelerde bulunan Atalay, personel ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Atalay, yaptığı açıklamada, TAGEM'e bağlı 49 enstitünün bulunduğunu ve 4 tanesinin su ürünleriyle ilgili faaliyet gösterdiğini söyledi.

        SUMAE'nin denizde ve karada balıkçılıkla ilgili önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Atalay, "Enstitü, sadece Türkiye için değil, Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler ve Akdeniz Balıkçılık Örgütü içinde en önemli çalışma kurumlarından bir tanesi." dedi.

        Atalay, SUMAE'da TAGEM ve TÜBİTAK projelerinin de hayata geçirildiğine işaret ederek, Türk somonu, kalkan ve mersin balıklarıyla ilgili de çalışmalar yapıldığını kaydetti.

        SUMAE Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu ise enstitüde balıkçılık yönetimi, yetiştiricilik, ıslah ve genetik, su ürünleri sağlığı, gıda teknolojisi konularında çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

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