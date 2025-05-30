Trabzon'da "Adım adım kentsel dönüşüm" paneli düzenlendi

Trabzon'da "Adım adım kentsel dönüşüm" konulu panel gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesince düzenlenen programda, şehrin yapı stoğunun çok eskidiğini söyledi.

Zorlu, Ortahisar Belediyesi olarak Çağlayan Kentsel Dönüşümü'nün ilk etabına başlayacaklarını ifade ederek, "1. etabında 418 daire ve 44 tane dükkan yapacağız. Çok büyük bir inşaattan bahsediyoruz, yaklaşık 100 bin metrekare bir yerden bahsediyorum. Bunun altından 2 yıl içinde kalkacağımıza inanıyorum. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptı ve haziran ayında yıkımlara başlıyoruz." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı ise kentleri sosyal doku alanları olarak görmek gerektiğini belirtti.

Yaylalı, kentsel dönüşümde atılan her adımın ciddi sosyal etkilerinin olacağını hesaplanması gerektiğine işaret ederek, Büyükşehir Belediyesi ve üniversite işbirliğiyle 18 ilçenin kentsel dönüşüm strateji belgelerini Temmuz 2026'ya kadar tamamlayacaklarını vurguladı.