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        Trabzon'da "Adım adım kentsel dönüşüm" paneli düzenlendi

        Trabzon'da "Adım adım kentsel dönüşüm" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:36
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        Trabzon'da "Adım adım kentsel dönüşüm" paneli düzenlendi
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        Trabzon'da "Adım adım kentsel dönüşüm" konulu panel gerçekleştirildi.

        Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesince düzenlenen programda, şehrin yapı stoğunun çok eskidiğini söyledi.

        Zorlu, Ortahisar Belediyesi olarak Çağlayan Kentsel Dönüşümü'nün ilk etabına başlayacaklarını ifade ederek, "1. etabında 418 daire ve 44 tane dükkan yapacağız. Çok büyük bir inşaattan bahsediyoruz, yaklaşık 100 bin metrekare bir yerden bahsediyorum. Bunun altından 2 yıl içinde kalkacağımıza inanıyorum. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptı ve haziran ayında yıkımlara başlıyoruz." diye konuştu.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı ise kentleri sosyal doku alanları olarak görmek gerektiğini belirtti.

        Yaylalı, kentsel dönüşümde atılan her adımın ciddi sosyal etkilerinin olacağını hesaplanması gerektiğine işaret ederek, Büyükşehir Belediyesi ve üniversite işbirliğiyle 18 ilçenin kentsel dönüşüm strateji belgelerini Temmuz 2026'ya kadar tamamlayacaklarını vurguladı.

        TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Tiryaki de Trabzon'un yapı stoğunun Türkiye'deki şehirlerle karşılaştırıldığında benzer özellikler gösterdiğini söyledi.

        Tiryaki, son yıllarda ülkenin farklı yerlerinde yaşanan acı deneyimlerle afetlerin değil, hazırlıksızlığın öldürdüğünü belirterek, "Bizler artık ne bu gerçeği görmezden gelebiliriz ne de çözümü erteleyebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada artık şunu açıkça söyleyebiliyoruz, kentsel dönüşüm bir tercih değil zorunluluktur." dedi.

        Konuşmaların ardından Yüksek Şehir Plancısı Yelda Reis'in moderatörlüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Dilek Beyazlı ve Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu "Kentsel dönüşüm strateji belgesi" konulu paneli sundu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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