Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da tabanca ile vurulan yabancı uyruklu kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabanca ile vurularak yaralanan yabancı uyruklu kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 30.05.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da tabanca ile vurulan yabancı uyruklu kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tabanca ile vurularak yaralanan yabancı uyruklu kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde Gürcü uyruklu M.K. ile N.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. üzerindeki tabanca ile N.K'ya ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan N.K. tedavi altına alındı.

        Olayın ardından kaçan M.K.'yı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yakalayarak gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın 11'i belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan F.Bahçe'yi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan F.Bahçe'yi kabul etti
        Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Trump: Çin anlaşmayı ihlal etti
        Trump: Çin anlaşmayı ihlal etti
        Mourinho yine bildiğimiz gibi!
        Mourinho yine bildiğimiz gibi!
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak

        Benzer Haberler

        Vakfıkebir'de Suni Tohumlama Projesi için imza töreni yapıldı
        Vakfıkebir'de Suni Tohumlama Projesi için imza töreni yapıldı
        Trabzon'da "Tescilden Ticarete Coğrafi İşaretlerle Trabzon'un Yükselişi" pa...
        Trabzon'da "Tescilden Ticarete Coğrafi İşaretlerle Trabzon'un Yükselişi" pa...
        Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 5'inci gün (2)
        Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 5'inci gün (2)
        Trabzon'da 5 gün önce dereye düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da 5 gün önce dereye düşen çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da "Adım adım kentsel dönüşüm" paneli düzenlendi
        Trabzon'da "Adım adım kentsel dönüşüm" paneli düzenlendi
        Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 5'inci gün
        Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 5'inci gün