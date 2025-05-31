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        Şehit Mehmet Karaca Voleybol Turnuvası sona erdi

        Trabzon'un Of ilçesinde organize edilen "Şehit Mehmet Karaca Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:56
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        Şehit Mehmet Karaca Voleybol Turnuvası sona erdi
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        Trabzon'un Of ilçesinde organize edilen "Şehit Mehmet Karaca Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

        Of Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen müsabakada, 20 takım mücadele etti.

        İlçe Spor Salonunda oynanan final maçında rakibi "Gürpınar"ı mağlup eden "Kızıl Elma" takımı, şampiyon oldu.

        Şampiyon takıma kupa ve ödülleri, şehit Karaca'nın annesi Ayşe Karaca ve Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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