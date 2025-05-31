Şehit Mehmet Karaca Voleybol Turnuvası sona erdi

Trabzon'un Of ilçesinde organize edilen "Şehit Mehmet Karaca Voleybol Turnuvası" tamamlandı.

Of Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen müsabakada, 20 takım mücadele etti.

İlçe Spor Salonunda oynanan final maçında rakibi "Gürpınar"ı mağlup eden "Kızıl Elma" takımı, şampiyon oldu.

Şampiyon takıma kupa ve ödülleri, şehit Karaca'nın annesi Ayşe Karaca ve Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer tarafından verildi.