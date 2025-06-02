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        Trabzonspor, yeni sezon öncesi Erzurum'da kamp yapacak

        Trabzonspor, yeni sezon öncesi Erzurum'da kamp gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 12:40 Güncelleme: 02.06.2025 - 12:40
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        Trabzonspor, yeni sezon öncesi Erzurum'da kamp yapacak
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        Trabzonspor, yeni sezon öncesi Erzurum'da kamp gerçekleştirecek.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın yeni sezon öncesi 30 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacağı, kampın Trabzon etabının 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlanacağı belirtildi.

        Karadeniz ekibinin iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum'a gideceği ve 27 Temmuz Pazar gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını burada gerçekleştireceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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