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        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da sağanak etkili oldu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:18
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        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da sağanak etkili oldu
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.

        Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı.

        Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

        - Ev ve iş yerlerini su bastı

        Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı, birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı.

        Ekiplerin müdahalesiyle araç ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin ve bodrum katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor.

        Yağış nedeniyle Pazarkapı Mahallesi'ndeki otoparkta zarar gören araçlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Taşkın ve kaya düşmelerinin de meydana geldiği bölgede, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Ortahisar Belediyesi, itfaiye ve AFAD ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

        Karşıyaka Mahallesi'nde evini su basan Lütfiye Sivri, AA muhabirine, köpeğini beslemek için bahçeye indiğini belirterek, "Köpeğim neredeyse boğulacaktı, tavuklarım suyun içinde kaldı. Evimin altını su bastı. Domates, patlıcan, bahçemde hiçbir şeyim kalmadı ama ölüm olmasın. Çok büyük zayiatımız var." dedi.

        - "83 su taşkını ihbarı alınmış ve ekiplerimiz anında harekete geçmiştir"

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin şehrin dört bir yanında yoğun çalışma yürüttüğü bildirildi.

        Aşırı yağışların kent genelinde sel, toprak kaymaları ve su taşkınlarına neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sabah saatlerinden itibaren 83 su taşkını ihbarı alınmış ve ekiplerimiz anında harekete geçmiştir. TİSKİ Genel Müdürlüğü, Yol Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler ile İtfaiye Dairesi Başkanlıklarımıza bağlı 460 personel, 16 vidanjör, 20 kanal temizleme aracı, 4 kombine kanal açma aracı, 24 iş makinesi ve 50 araçla şehir genelinde çalışmalara devam ediyor."

        Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan heyelan ve su taşkınlarının yaşandığı noktalarda özellikle trafo ve direklerin bulunduğu yerlerde elektrik çarpmalarına karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz." uyarısında bulunuldu.

        - "44 mahallemizde ciddi sıkıntılar oluştuğu yönünde bilgiler geldi"

        Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede şiddetli yağış sonrası taşkın, su baskını ve toprak kaymaları yaşandığı bildirildi.

        Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastığı, heyelan sonucu istinat duvarlarının yıkıldığı, bağlantı yollarının ulaşıma kapandığı belirtilen açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

        Kaya, Trabzon'un bugün sel ve heyelana maruz kaldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Çok ciddi bir afet oluştu. Saat 04.00'ten itibaren çok şiddetli yağış meydana geldi. Bu yağışa bağlı olarak birçok mahallemizde su taşkınları, heyelanlar ve çökmeler oluştu. Çamoba Mahallemizde menfezin yetersizliği nedeniyle suları taşıyamadığı için yol yarıldı. Ekiplerimiz burada suların binaya ve binanın dışında bulunan hayvanlara zarar vermemesi adına gerekli çalışmayı yaptılar."

        Kaya, ihbarlara da dikkati çekerek, "44 mahallemizde ciddi sıkıntılar oluştuğu yönünde bilgiler geldi. Başta Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz olmak üzere bütün kadrolarımızla sahadayız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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