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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da öğrencilerle söyleşide bir araya geldi:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren yolu işleticisi, kullanıcısı durumuna getirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 05.06.2025 - 13:39
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da öğrencilerle söyleşide bir araya geldi:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren yolu işleticisi, kullanıcısı durumuna getirdiklerini söyledi.

        Uraloğlu, Düzköy Mehmet Akkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen söyleşide, Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine işaret ederek, "4 saatlik uçuşla Türkiye'den 67 ülkeye gidebiliyoruz." dedi.

        Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden 19 bin 734 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, 77 ili bölünmüş yollarla birbirine bağladıklarının altını çizdi.

        Uraloğlu, demir yolu ağının 14 bin kilometreye ulaştığını ifade ederek, "Ülkemizi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren yolu işleticisi, kullanıcısı durumuna getirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunları yapabildik. 2028'e kadar bunu 17 bin 518 kilometreye çıkarmış olacağız. Bütün hedefimizi gerçekleştirdik mi 48 saatte ülkemizin tamamını demir yoluyla gezebiliyor olacağız. O günleri görmeyi bende Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu.

        - Trabzon'da kent içi raylı sistem projesine gelecek yıl başlanması hedefleniyor

        Trabzon'da kent içi raylı sistemin hayata geçirilmesi noktasında net adımlar atıldığını dile getiren Uraloğlu, "Projesi aşağı yukarı bir aşamaya geldi. Hedefimiz, bu senenin sonuna kadar projesini bitirip, önümüzdeki sene de başlayabilmek. Akçaabat'tan başlayacak Yomra'ya kadar yaklaşık 31 kilometrelik hafif raylı sistem olacak, metrolarıyla beraber. Akyazı Stadı'ndan Şehir Hastanesine, Atapark'a, Meydan'a, üniversiteye, havaalanına kadar bütün alanları kapsamış olacak." bilgisini paylaştı.

        Uraloğlu, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde yaşanan gelişmeler hakkında da şunları kaydetti:

        "Eğer başımızda, ülkemizin yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmamış olsaydı, biz bu karışıklıkların çok daha fazlasını ülkemizde görüyor olurduk. Bunu sakın unutmayın. Bunu bir siyasi sahiplenme olarak değerlendirmeyelim. Bir ülkenin bekası anlamında değerlendirelim. Biz bu kadar karışıklıkta ülkemizi güvenli şekilde tuttuğumuz gibi etrafımızdaki ülkelere de güvenlik noktasında çok ciddi katkımız, telkinlerimiz oldu. Sahada savaşan Rusya ve Ukrayna'yı aynı masada birleştirebilen yine bizim ülkemiz."

        Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından veliler arası kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül verdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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