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        Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi

        Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında kaybolduğu bildirilen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:52 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:56
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        Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi
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        Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında kaybolduğu bildirilen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ın bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Aydın'ın kaybolduğu Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde 213 kişilik ekip, 67 araç, 15 dron ve 10 botla arama faaliyetlerine devam etti.

        JAK ve SAK timleri ile AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde Hüseyin Aydın'ı arıyor.

        Dalgıçların su altında yaptıkları arama faaliyetlerine dronla da havadan destek sağlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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