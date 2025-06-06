Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi

Dalgıçların su altında yaptıkları arama faaliyetlerine dronla da havadan destek sağlandı.

JAK ve SAK timleri ile AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birimlerinden oluşan ekipler, Yıldızlı Deresi'nde ve Sera Gölü'nde Hüseyin Aydın'ı arıyor.

Aydın'ın kaybolduğu Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde 213 kişilik ekip, 67 araç, 15 dron ve 10 botla arama faaliyetlerine devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.