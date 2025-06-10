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        Trabzonsporlu futbolcu Malheiro, Al Wasl'e transfer oldu

        Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcusu Pedro Malheiro'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl ekibine transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:15
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        Trabzonsporlu futbolcu Malheiro, Al Wasl'e transfer oldu
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        Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcusu Pedro Malheiro'nun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl ekibine transfer olduğunu duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şöyle denildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Al Wasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Al Wasl FC, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon dolar ödeme yapacaktır. Ayrıca Al Wasl FC, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1 milyon dolar ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini ödeyecektir."

        Öte yandan Al Wasl Kulübü de yaptığı açıklamada, savunmada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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