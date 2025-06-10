Trabzon'da kaçakçılık operasyonu

Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 400 paket gümrük kaçağı sigara, 130 paket kıyılmış tütün, 10 paket elektronik sigara tütünü, 10 puro ve 9 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vakfıkebir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

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