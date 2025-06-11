Of Kaymakamı Demirer için veda programı düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer için veda programı yapıldı.

Tatvan Kaymakamlığı'na atanan Demirer ile tayinleri farklı illere çıkan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çelik ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Şahin için Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu tarafından veda programı düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Demirer, ilçede 3 yıl süreyle görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Görev süresince insanların sevgisi ve saygısıyla karşılaştığını ifade eden Demirer, "Bizler artık Of’un hemşerisiyiz. Bitlis Tatvan’da bir hemşeriniz, bir kapınız olduğunu unutmayın. Bir kardeşinize, bir dostunuza gidiyormuş gibi kapımız her zaman sizlere açıktır. Hakkınızı helal edin, bizden varsa helal olsun." diye konuştu.

Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu ise Demirer, Çelik ve Şahin ile güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, "İlçemize yaptıkları hizmetler nedeniyle sayın kaymakamımıza, sayın jandarma komutanımıza, sayın emniyet müdürümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyor yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." dedi.