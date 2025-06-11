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        Trabzon'da "Akıllı KOBİ Trabzon Dijital Dönüşüm Konferansı" düzenlendi

        Trabzon'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde "Akıllı KOBİ Trabzon Dijital Dönüşüm Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:27
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        Trabzon'da "Akıllı KOBİ Trabzon Dijital Dönüşüm Konferansı" düzenlendi
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        Trabzon'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde "Akıllı KOBİ Trabzon Dijital Dönüşüm Konferansı" gerçekleştirildi.

        TOBB himayesinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Of Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Turkcell ile Mastercard ana sponsorluğunda organize edilen konferans, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Vali Aziz Yıldırım, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, birçok alanda olduğu gibi ticarette de dijital teknolojinin yer aldığını belirtti.

        Konferansın, KOBİ'lere gerek üretimde gerekse ticarette dijital dönüşümü nasıl kullanabileceklerini anlatmak için düzenlendiğini ifade eden Vali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bugün internet üzerinden birtakım sosyal mecralarda satışlar sağlayabilen pek çok dijital pazar var. Bunlar artık günümüz dünyasında öyle bir hal aldı ki gelecekte bütün bir alanı kaplayabilecekleri düşüncesini insana veriyor. Bundan 2 yıl öncesine kadar yapay zeka gündemimizde olan bir şey değildi ama bugün var artık. Hem üretim hem de ticaret yapay zeka ile yapılmak durumunda. Bunda önde olanlar hem üretimde hem ticarette ileriye daha çabuk gelecekler. Hepimiz bu dijital dünyanın bir yerinden mutlak tutmak zorundayız."

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise dijital çağla üretimin uyumunu sağlamak adına konferansın önemli olduğunu belirtti.

        Dijitalleşme ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetin arttığına işaret eden Genç, şöyle devam etti:

        "KOBİ'lerimizin dijitalleşmeyle beraber yakalayabileceği en önemli şey hız. Dijitalleşme ile birlikte biz daha hızlı hareket etme kabiliyetine sahip olacağız. Böyle bir imkan sunuyor. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ifadesiyle 'dijital dönüşüm süreçlerini başarıyla uygulayan işletmelerimiz gelirlerini ortalama yüzde 30 artırdı, uluslararası pazara giriş şanslarını da yüzde 70 oranında yükseltti'. Bu nedenle bu gelişime ayak uydurmak bir tercih değil, zorunluluk. Bu iş sadece teknolojik uyumdan ibaret değil."

        TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de göreve geldikleri günden itibaren dijitalleşmeye önem verdiklerini, üyelerine akıllı KOBİ, dijital çağ ve yapay zeka gibi konularda eğitimler verdiklerini aktardı.

        Konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çelebi, "Trabzon'umuzda bunun gerçekleştirilmesi bizim için çok önemliydi. Burada üyelerimiz 800'ü aşkın teknoloji tedarikçisiyle birlikte nasıl çalışacaklarının konferansı yapılacak." dedi.

        Çelebi, orta ve yüksek teknoloji ürünlerin üretileceği yatırım adası yapmayı da planladıklarını sözlerine ekledi.

        Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da dijital dönüşümün iş dünyasında rekabetin, verimliliğin ve sürdürülebilirliğin temel anahtarı olduğuna işaret etti.

        Konuşmaların ardından Akıllı KOBİ ile KOBİ’lerin Dijital Dönüşüm Yolculuğu, İş Süreçlerinin Dijitalleşmesi ve E-ticarette Lojistik Çözümleri, Sürdürülebilir İş Modelleri, Ödeme Sistemleri ve Bulut Bilişimin Rolü ve İşletmeler için Yapay Zeka Uygulamaları hakkında çeşitli bilgiler sunuldu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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