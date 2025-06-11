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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Trabzon'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Trabzon'da gerçekleştirilecek Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin, "Dükkanlar, daireler yenilenecek, eski yapı stoku tümüyle ortadan kalkacak. Bu bölgedeki arazinin doğru kullanılmasıyla ilgili çok başarılı bir proje yapılmış." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:24 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:24
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Trabzon'da konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Trabzon'da gerçekleştirilecek Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin, "Dükkanlar, daireler yenilenecek, eski yapı stoku tümüyle ortadan kalkacak. Bu bölgedeki arazinin doğru kullanılmasıyla ilgili çok başarılı bir proje yapılmış." dedi.

        Ortahisar Belediyesince "Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında düzenlenen yıkım töreninde konuşan Zeybek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, Zeyrek'in sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine de başsağlığı diledi.

        Zeybek, Trabzon'da 3 Haziran'da gerçekleşen sel ve heyelanlardan etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili süreci yakından takip ettiğini belirten Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Projeyi Ahmet başkan ile uzun süredir konuşuyoruz. Milli Emlak'tan arazinin alınması sürecin uzamasını Trabzon'a her geldiğimde anlatıyor. Projeden heyecanla bahsediyor, 'çok önemli bir proje, Trabzon'a çok güç katacak' diyor. İfade ettiği gibi burası benim çocukluğumdan beri Türkiye'ye, dünyaya ulaştığımız ana aks. İpek Yolu'nun üzerinde Erzurum'dan başlayarak bu kadar tüneller yapılmışken şimdi artık Trabzon'un girişinin de son derece iyi planlanmasına ihtiyaç vardı. "

        Proje kapsamında herkesin evinin yenileneceğini ifade eden Zeybek, "Bugün burada görüyorum ki herkesin evi yenilenecek. Dükkanlar, daireler yenilenecek, eski yapı stoku tümüyle ortadan kalkacak. Bu bölgedeki arazinin doğru kullanılmasıyla ilgili çok başarılı bir proje yapılmış." diye konuştu.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise projede ilk adımı atmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        ORKENT Genel Müdürü Can İhsan Bozbaş da projenin detayları hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Konuşmaların ardından binaların yıkımı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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