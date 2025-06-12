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        Trabzon'da Tohum Koruyucuları Projesi uygulanacak

        Trabzon'da, yerli tohumlarının korunması ve çoğalmasını amaçlayan Tohum Koruyucuları Projesi uygulanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:28
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        Trabzon'da Tohum Koruyucuları Projesi uygulanacak
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        Trabzon'da, yerli tohumlarının korunması ve çoğalmasını amaçlayan Tohum Koruyucuları Projesi uygulanacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı 2021–2027 dönemi tarafından desteklenen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün paydaşlığında yürütülen "Tohum Koruyucuları Projesi" kapsamında uygulamaya alındı.

        Projenin, Bulgaristan liderliğinde, Romanya, Gürcistan ve Türkiye iş birliğiyle yürütüldüğü belirtilerek, Doğu Karadeniz'de geleneksel tarım bilgisine sahip çiftçilerin ve gönüllü üreticilerin katılımıyla yerli tohumların korunmasıyla sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlandığı belirtildi.

        Eğitim faaliyetlerine devam edildiği işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Proje kapsamında, gönüllü yerli tohum koruyucuları tespit edilmekte ve topluluk tohum ağı kurulması için ön çalışmalar yapılmaktadır. Çiftçi ziyaretleriyle yerli tohum envanteri çıkarılmakta, ihtiyaç duyulan bölgelerde tohum koruma faaliyetlerine yönelik eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca belediyemiz Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde Trabzon'un yanı sıra Rize ve Giresun'dan gelen ilkokul çağındaki öğrencilere tohum ve biyoçeşitlilik hakkında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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