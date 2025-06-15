Trabzon'daki Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'nde nikah töreni düzenlendi
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'nde nikah töreni gerçekleştirildi.
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'nde nikah töreni gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müzenin bahçesinde düzenlenen törende Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Nurhayat Büyüktosun ve İsmail Kazan çiftinin nikahını kıydı.
Kaya, çeşitli etkinliklerde kullanıma açılan müzede ilk kez nikah kıyıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Trabzon'umuzda nikah salonu ihtiyacı var. Biz de bu ihtiyacı gidermek için 'Acaba müzemizi nikah işlemlerine açabilir miyiz?' diye düşündük ve bu güzel alanı Trabzonlu hemşehrilerimizin nikah törenlerini yapması için hizmetlerine sunduk. Vatandaşlarımız gayet makul bir ücretle nikah törenlerini bu güzel bahçede gerçekleştirebilecekler."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.