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        Rize'nin 5 aylık çay ihracatı 8,6 milyon doları aştı

        Rize'den yılın ocak-mayıs döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 40 artarak 8 milyon 636 bin 963 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:17 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:17
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        Rize'nin 5 aylık çay ihracatı 8,6 milyon doları aştı
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        Rize'den yılın ocak-mayıs döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 40 artarak 8 milyon 636 bin 963 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye'nin 5 aylık çay ihracatının değerde yüzde 57'sinin Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kentten bu dönem 1885 ton çay ihracatı yapıldığını aktaran Turgut, söz konusu dış satımdan 8 milyon 636 bin 963 dolar kazanç sağlandığını belirtti.

        Turgut, Rize'den geçen yılın aynı döneminde ise 1608 ton çay ihracatı karşılığı 6 milyon 167 bin 725 dolar gelir elde edildiğini ifade ederek, çay dış satımının geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 17, değerde de yüzde 40 arttığını kaydetti.

        Rize'den yılın 5 ayında 23 ülkeye çay ihraç edildiğine işaret eden Turgut, "Belçika, KKTC ve ABD en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. Rize'den Belçika'ya 6 milyon 596 bin 642, KKTC'ye 718 bin 963, ABD'ye 310 bin 727 dolarlık çay satıldı. Geçen yılın aynı döneminden farklı İtalya, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya, Sırbistan, Moğolistan ve Özbekistan'a da bu dönem ihracat yapıldı." dedi.

        Turgut, Türk çayına ilginin her geçen gün arttığını, ilerleyen günlerde çay ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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