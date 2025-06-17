Of'ta öğrenciler Türk Sanat Müziği konseri verdi

"Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamda organize edilen konseri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağla, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Mehmet Soylu, öğretmen, öğrenci ve veliler izledi.

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