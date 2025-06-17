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        Of'ta öğrenciler Türk Sanat Müziği konseri verdi

        Trabzon'un Of ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri konserde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:24
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        Of'ta öğrenciler Türk Sanat Müziği konseri verdi
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        Trabzon'un Of ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri konserde sahne aldı.

        "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamda organize edilen konseri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağla, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Mehmet Soylu, öğretmen, öğrenci ve veliler izledi.

        Müzik Öğretmeni Nurten Satılmış öncülüğünde hazırlanan konser, izleyenlerin beğenisini kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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