Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TTSO'da yeni yatırım teşvik sistemi toplantısı yapıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, 30 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik sistemiyle ilgili toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:21 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        TTSO'da yeni yatırım teşvik sistemi toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, 30 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik sistemiyle ilgili toplantı düzenledi.

        Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Of Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcilerinin katılımıyla TTSO toplantı salonunda yaptığı basın açıklamasında, yatırım teşvik sistemiyle yeni bir döneme başlandığını aktardı.

        "Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" ile "Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi" olmak üzere iki ana temanın yeni teşvik sisteminde yer aldığına değinen Çelebi, Trabzon'da, "Entegre Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi", "Elektrikli Tekne ve Yat Üretimi, Endüstriyel Ağ ve Benzeri Ürünler Üretimi", "Tıbbi Aromatik Bitkilerden Biyoaktif Potansiyelli Ürünler" ve "Katma Değerli Ürünler İmalatı" yapan sektörlerin destekleneceğini ifade etti.

        Trabzon'un da içerisinde bulunduğu TR-90 Bölgesinde ise 24 ürün ve sektör için üst düzey teşviklerin uygulanacağını aktaran Çelebi, teknolojik ve stratejik yatırım yapan firmaların ise bölgesine bakılmaksızın üst düzey desteklerden faydalanacağını kaydetti.

        Yeni Teşvik Sistemi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen bakanlara teşekkür eden Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "2012 yılında yapılan teşvik gruplamasında kişi başına düşen gayri safi milli hasıla iller sıralamasında 35'inci sırada bulunan Trabzon, 2025 yılında ise aynı sıralamada 18 basamak gerileyerek 53'üncü sırada yer almıştır. Bu gerilemeye rağmen yeni teşvik sisteminde yine 3'üncü grupta kalmıştır. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'nin bulunduğu TR-90 Bölgesi, 26 bölgeden oluşan kalkınma ajansları arasında kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 2013 yılında 17'nci sıradayken, 2023 yılında 22'nci sıraya gerilemiştir. 10 yıllık dönem içinde 5 basamak gerileyerek en yüksek kaybı yaşayan bölge TR-90 Bölgesi olmuştur."

        Trabzon'un TR-90 Bölgesi'ne dahil olan illerin daha önce uygulamaya koyulan yatırım teşviklerinde ekonomisini istenilen seviyeye taşıyamadığını ve yatırımlardan beklenen payı alamadığını dile getiren Çelebi, "Yeni teşvik sisteminde Trabzon'un yine 3. grupta bırakılması yeni yatırımları olumsuz etkileyecektir. TR-90 Bölgesinin kıyı illerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri arasında çok fark bulunmamasına rağmen farklı teşvik sistemlerinde yer almaları bölgesel kalkınmanın önündeki engeldir. Bu nedenle TR-90 Bölgesinin kıyı illerinin 5'inci, iç kesimdeki illerinin 6'ncı bölge teşviklerinden yararlandırılması bölgemizin ve illerimizin gelişmesine daha fazla katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Yazışmaları gündem olmuştu: PFDK üyeleri istifa etti!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Daha genceciktiler... İki kuzenden geriye büyük acı!
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Benzin ve motorine yeni zam! 50 TL'yi aşacak
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        ODMD: 'Uzun vadeli bir vergi sisteminden yanayız'
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Tatil tartışmasında nişanlı dehşeti!
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        Taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması" zorunluluğu
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        OYAK’ın Sagra’sı ikinci fabrikasını Fatsa’ya kuruyor
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Antalya'da ilk kez 'mandagöz' balığı görüldü
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı
        Alonso'nun Arda Güler planı: Hayran kaldı

        Benzer Haberler

        KCT 1461 Trabzon FK'da hedef, gelecek sezon play-off potasında tamamlamak
        KCT 1461 Trabzon FK'da hedef, gelecek sezon play-off potasında tamamlamak
        Trabzon'da "Karne Şenliği" düzenlenecek
        Trabzon'da "Karne Şenliği" düzenlenecek
        Acı tat bırakan 'şifalı su' için tüketim uyarısı
        Acı tat bırakan 'şifalı su' için tüketim uyarısı
        Trabzon'da "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" düz...
        Trabzon'da "33. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" düz...
        Hacı kafilesi kutsal topraklardan Trabzon'a döndü
        Hacı kafilesi kutsal topraklardan Trabzon'a döndü
        Trabzon'da öğretmenlerden oluşan "Seksenler Doksanlar" adlı müzik grubu kon...
        Trabzon'da öğretmenlerden oluşan "Seksenler Doksanlar" adlı müzik grubu kon...