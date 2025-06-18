TTSO'da yeni yatırım teşvik sistemi toplantısı yapıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, 30 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik sistemiyle ilgili toplantı düzenledi.

Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Of Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcilerinin katılımıyla TTSO toplantı salonunda yaptığı basın açıklamasında, yatırım teşvik sistemiyle yeni bir döneme başlandığını aktardı.

"Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" ile "Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi" olmak üzere iki ana temanın yeni teşvik sisteminde yer aldığına değinen Çelebi, Trabzon'da, "Entegre Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi", "Elektrikli Tekne ve Yat Üretimi, Endüstriyel Ağ ve Benzeri Ürünler Üretimi", "Tıbbi Aromatik Bitkilerden Biyoaktif Potansiyelli Ürünler" ve "Katma Değerli Ürünler İmalatı" yapan sektörlerin destekleneceğini ifade etti.

Trabzon'un da içerisinde bulunduğu TR-90 Bölgesinde ise 24 ürün ve sektör için üst düzey teşviklerin uygulanacağını aktaran Çelebi, teknolojik ve stratejik yatırım yapan firmaların ise bölgesine bakılmaksızın üst düzey desteklerden faydalanacağını kaydetti.