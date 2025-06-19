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        Camisiz minareden 8 yıldır ezan sesi eksik olmuyor

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un Yomra ilçesinde zemin çökmesi dolayısıyla 8 yıl önce yıkılan caminin tek kalan minaresi, görenlerin dikkatini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:04
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        Camisiz minareden 8 yıldır ezan sesi eksik olmuyor
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        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'un Yomra ilçesinde zemin çökmesi dolayısıyla 8 yıl önce yıkılan caminin tek kalan minaresi, görenlerin dikkatini çekiyor.

        İlçenin İkisu Mahallesi'nin Saraylar Caddesi'ndeki İkisu Mahallesi Merkez Camisi ve minaresi, zemin kayması nedeniyle 1970'li yılların sonunda yıkıldı.

        Aynı bölgede 140 metrekarelik alanda 1980'li yılların başında cami, 1990'da ise minaresi inşa edildi. İbadethanenin cami kısmı, zemin kayması dolayısıyla 2017'de tekrar yıkıldı.

        Mahalle sakinleri ve hayırseverlerin destekleriyle, eski caminin bulunduğu alana yaklaşık 300 metre uzaktaki Hükümet Caddesi'nde yapılan yeni cami ise 3 yıl önce ibadete açıldı.

        İkisu Mahallesi Yeni Merkez Camisi'nin minaresinden okunan ezan, camisiz kalan minaredeki hoparlörden de duyuluyor.

        - "Kimse, 'Minareyi yıkalım mı, yıkmayalım mı?' diye bir şey söylemedi"

        Eski camide 10 yıl önce başladığı görevini yeni camide sürdüren imam hatip Asim Can, AA muhabirine, caminin yıllar önce birçok kez aynı yere yapıldığını ancak zeminde çökme nedeniyle duvarlarında çatlaklar oluştuğunu söyledi.

        Can, İlçe Müftülüğüne dilekçe verdiklerini, yapılan yazışmalar sonucunda caminin toplu ibadet yapılması için uygun olmadığına karar verilerek 2017'de yıkıldığını belirtti.

        Camiye bitişik olmayan minarenin taban zemini için ise sağlam raporu verildiğini ifade eden Can, "Böyle olunca da 'Minare bir problem teşkil etmiyorsa kalsın' yönünde fikir beyan edildi. Kimse de 'Minareyi yıkalım mı, yıkmayalım mı?' diye bir şey söylemedi. Biz de bir müracaatta bulunmadık ve öylece kaldı." dedi.

        Aynı alanda yeni cami inşa edilmesinin uygun olmadığının belirlendiğini anlatan Can, hayırsever bir mahalle sakininin bağışladığı 1800 metrekarelik arazide 2019'da yapımına başlanan caminin, 2022'de ibadete açıldığını dile getirdi.

        Can, yeni cami yapılana kadar yaklaşık 4 yıl eski caminin bulunduğu alanda kurulan prefabrikte ibadet yapıldığını ifade etti.

        - Minare adres bulunması açısından kolaylık sağlıyor

        Asim Can, camisiz kalan minarenin mahallenin sembolü haline geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Yabancıların, 'Minare olup da camisi olmayan' gibi adres tarif ettiklerine şahit oluyoruz. Geçmişi bilmeyenler, nasıl böyle bir şey olduğunu tuhaf karşılıyor. Karadeniz insanında bu tür şeyler çoktur, bazen bize soruyorlar 'Hayırdır hocam cami burada, minare orada.' Biz de diyoruz ki 'Biz yoktuk burada, ustaya minareyi yap dedik, gitti yaptı evin yanına. Minareyi caminin yanına yapmadı' gibi latifeler de oluyor."

        İkisu Merkez Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticilerinden Süleyman Boran ise caminin yıkılmasıyla minarenin tek kaldığını söyledi.

        İstanbul'dan tatil için memleketine gelen Musa Yıldırım da "Benim hatırladığım cami iki defa yapıldı. Daha sonra yeni yerine yapıldı. Çocukluğumuz burada geçti. Teravih, cuma ve vakit namazlarımızı çocukluğumuzdan beri orada kılıyorduk. Minare de bilmeyenlerin dikkatini çekiyor, 'Niye bu tek' diye ama coğrafya nedeniyle yıkıldı. Aynı isimdeki camide ibadetimize devam ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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