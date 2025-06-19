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        KTÜ öğrencileri "Düşünden Gerçeğe Bitirme Projesi Sergisi"nde tezlerini tanıttı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri, "Düşünden Gerçeğe Bitirme Projesi Sergisi"nde çalışmalarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:53 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:15
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        KTÜ öğrencileri "Düşünden Gerçeğe Bitirme Projesi Sergisi"nde tezlerini tanıttı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri, "Düşünden Gerçeğe Bitirme Projesi Sergisi"nde çalışmalarını anlattı.

        Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayten Atasoy, fakültede düzenlenen programda, bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen sergide 140 öğrencinin 63 projesinin yer aldığını söyledi.

        Sergideki projelerden 29'unun TÜBİTAK tarafından desteklendiğine işaret eden Atasoy, projeleri en fazla destek alan bölüm olduklarını anlattı.

        Atasoy, projelerden 11'inin de Bilimsel Araştırma Projesi desteği aldığını vurgulayarak, "Öğrencilerimiz büyük özveriyle çalışarak hem projelerini gerçekleştirdi hem de Türkiye çapında destek aldı. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından serginin açılışı, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferdi Cihangir ve Prof. Dr. Yakup Emre Çoruhlu ile Atasoy tarafından yapıldı.

        Katılımcılar, stantları gezerek öğrencilerden projelere ilişkin bilgi aldı.

        Öte yandan, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde organize edilen sergide de 50 öğrencinin 30 projesi tanıtıldı.

        Projelerin yazılım ağırlıklı olduğunu belirten Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ulutaş, "Sergide kamera, görüntü işleme, yapay zeka, giyilebilir teknolojiler, tıbbi bilişim gibi geniş alanda projeler yer alıyor." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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