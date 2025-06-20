Trabzon'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Çantada, kıyafet ve ayakkabı olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki şüpheli bir çantayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

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