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        Trabzon'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

        Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 19:03 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:06
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        Trabzon'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
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        Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

        15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki şüpheli bir çantayı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

        Bomba imha ekiplerinin incelemelerinin ardından çanta fünye ile patlatıldı.

        Çantada, kıyafet ve ayakkabı olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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