Trabzon'da hafif ticari aracın dereye yuvarlandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Kazada, ilk belirlemelere göre hafif ticari aracın sürücüsü ile beraberindeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dörtyol Mahallesi'nde A.R.A. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.

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