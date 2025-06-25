Trabzon'da hafif ticari aracın dereye yuvarlandığı kaza anı güvenlik kamerasında
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hafif ticari aracın dereye yuvarlandığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hafif ticari aracın dereye yuvarlandığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dörtyol Mahallesi'nde A.R.A. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre hafif ticari aracın sürücüsü ile beraberindeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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