Trabzon'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı" düzenlendi

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı" organize edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen çalıştay, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında öğrenci, öğretmen ve velilerden görüş alındı, modelin tüm okullarda uygulanması konusu değerlendirildi.

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, yeni sistemin yansımaları hakkında bilgi vermesi açısından toplantının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi sunan Uygun, "Bu sistemle hem analitik düşünebilen hem çağın gerektirdiği donanımlara sahip hem de bütün bunları yaparken ait olduğu medeniyetin kodlarına uygun, toplumun kadim referanslarını temel ve evrensel değerleri dikkate alan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.