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        Of Kaymakamı Eşref Akça, görevine başladı

        Of Kaymakamlığına atanan Eşref Akça, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:46
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        Of Kaymakamı Eşref Akça, görevine başladı
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        Of Kaymakamlığına atanan Eşref Akça, görevine başladı.

        Kaymakamlık önünde kurum amirleri ve çalışanlar tarafından karşılanan Akça, makamında tanışma toplantısı düzenledi.

        Akça, Of'a atanmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Mesai mefhumu ile değil, iş odaklı, hizmet odaklı çalışma anlayışına sahibiz. Sizlerin de aynı anlayışla çalışacağına inanıyorum." dedi.

        İlk olarak şehit ailelerini ziyaret edeceğini anlatan Akça, yetim ve öksüzlerle bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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