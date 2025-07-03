Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Kültür Yolu Festivali 5 Temmuz'da başlayacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında düzenlenecek Trabzon Kültür Yolu Festivali, 5 Temmuz'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Kültür Yolu Festivali 5 Temmuz'da başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında düzenlenecek Trabzon Kültür Yolu Festivali, 5 Temmuz'da başlayacak.

        Trabzon'un tarihi, kültürel ve doğal zenginliği ışığında düzenlenecek konser, sergi, atölye çalışması, söyleşi ve gastronomi sunumları gibi etkinliklerin yer alacağı festival, 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

        Festival kapsamında 9 günde 30'dan fazla yerde 400'e yakın etkinlik düzenlenecek.

        Farklı deneyimlere ev sahipliği yapacak festival, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki açılış programıyla başlayacak.

        Festival süresince Trabzon Fuar Merkezi'ne kurulacak ana sahnede, Serkan Kaya, Oğuzhan Koç, Ekin Uzunlar, Gökhan Tepe, Kıraç, Merve Özbey, İsmail Türüt, Fatma Turgut ve Bayhan sahne alacak.

        Kentin birçok noktasında kurulacak sahnelerde de müzisyenler, sevenleriyle bir araya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında yapılan ihracat 814 milyon 976 bin d...
        Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında yapılan ihracat 814 milyon 976 bin d...
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı:
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı:
        Ertuğrul Doğan: Hep birlikte, yine omuz omuza
        Ertuğrul Doğan: Hep birlikte, yine omuz omuza
        Prof. Dr. Başar: Hızla eriyen buzullar dünyayı ısıtıyor
        Prof. Dr. Başar: Hızla eriyen buzullar dünyayı ısıtıyor
        Trabzonspor'un transferde anlaştığı Onuachu Trabzon'a geldi
        Trabzonspor'un transferde anlaştığı Onuachu Trabzon'a geldi
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor