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        Trabzon'da bozuk yollar yapay zekayla tespit edilip onarılacak

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve HAVELSAN işbirliğiyle yollardaki sorunların hızlıca giderilmesi amacıyla "Toplu Taşıma Otobüsleri İçin Yapay Zeka Tabanlı Analitik İşlemler Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:48 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:55
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        Trabzon'da bozuk yollar yapay zekayla tespit edilip onarılacak
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve HAVELSAN işbirliğiyle yollardaki sorunların hızlıca giderilmesi amacıyla "Toplu Taşıma Otobüsleri İçin Yapay Zeka Tabanlı Analitik İşlemler Projesi" hayata geçirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, HAVELSAN ile yapılan işbirliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi filosundaki 174 otobüse mobil IP kameralar yerleştirildiği, bu sayede yollardaki sorunların tespit edilip hızlıca buralara müdahale edileceği belirtildi.

        Proje kapsamında otobüslerin dışına yerleştirilen mobil IP kameralar sayesinde güzergahtaki bozuklukların yapay zekayla tespit edilerek Analitik Platform Yazılımı'na iletildiği, burada incelenen görüntülerin de ilgili birimlere aktarılarak hızlı müdahale sağlandığı ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Vatandaşlarımıza hızlı şekilde hizmet götürebilmek için çağın teknolojisinden yararlanıyor, işbirlikleri hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda yapay zeka destekli yeni sistemimizle yollarda oluşan bozuklukları otobüslerimizin yolu gören kameralarından tespit ediyoruz. Daha hızlı, güvenli ve konforlu hizmet verme hedefimizi sürdüreceğiz, hizmet kalitemizi artıracağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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