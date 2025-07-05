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        Gran Fondo 2025 Trabzon Bisiklet Yarışı yapıldı

        Gran Fondo Trabzon 2025 Bisiklet Yarışı, 133 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 16:29 Güncelleme: 05.07.2025 - 16:39
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        Gran Fondo 2025 Trabzon Bisiklet Yarışı yapıldı
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        Gran Fondo Trabzon 2025 Bisiklet Yarışı, 133 bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kahramanmaraş Caddesi'ndeki start noktasında yaptığı konuşmada, organizasyonun sadece bir spor etkinliği değil, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin yarışı olduğunu söyledi.

        Trabzon'un doğal güzelliklerinin yanı sıra sportif altyapısıyla da Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğunu belirten Genç, kentin 2007 Avrupa Gençlik Yaz Oyunları ile 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları dahil çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade etti.

        Ahmet Metin Genç, Gran Fondo Trabzon 2025 Bisiklet Yarışı ile bu birikimi sürdürdüklerinin altını çizerek, "Parkurumuz, federasyonumuz tarafından çok beğenildi. Trabzon'un engebeli yapısı aslında bisiklet sporu için büyük bir avantaj. Katılımcılar için zorlu ama bir o kadar da keyifli bir yarış olacağına inanıyorum." dedi.

        Yarışların geleneksel hale gelmesini temenni eden Genç, organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Çeşitli illerden amatör ve lisanslı 133 sporcu, 45,8 ile 84,9 kilometrelik iki parkurda mücadele etti.

        Uzun parkurda erkeklerde Murat Güç, kadınlarda da Züleyha Dikbaş birinci oldu.

        Kısa parkurda ise erkeklerde Miraç Akgün, kadınlarda da Semahat Beyza Ersan birinciliği elde etti.

        Dereceye giren sporcular madalyalarını, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak'ın elinden aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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