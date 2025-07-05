Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Gürkan Çavdar yönetiminde Akyazı Çim Saha'da yapılan antrenmana yeni transferler Amira Ould Braham, Jaylen Crim, Natalia Oleskiewicz, Rabia İsgi, Nihal Saraç, İlayda İçier, Donjeta Halilaj, Fatma Kara, Azra Tıraş ve Paula Ruess de katıldı.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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