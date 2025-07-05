Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Gürkan Çavdar yönetiminde Akyazı Çim Saha'da yapılan antrenmana yeni transferler Amira Ould Braham, Jaylen Crim, Natalia Oleskiewicz, Rabia İsgi, Nihal Saraç, İlayda İçier, Donjeta Halilaj, Fatma Kara, Azra Tıraş ve Paula Ruess de katıldı.

        Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı: 3 yangın kontrol altında
        Bakan Yumaklı: 3 yangın kontrol altında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzon'da Mahmud Efendi Külliyesi açıldı
        Trabzon'da Mahmud Efendi Külliyesi açıldı
        Gran Fondo 2025 Trabzon Bisiklet Yarışı yapıldı
        Gran Fondo 2025 Trabzon Bisiklet Yarışı yapıldı
        Trabzon'da "Geleneksel Mezunlar Buluşması" gerçekleştirildi
        Trabzon'da "Geleneksel Mezunlar Buluşması" gerçekleştirildi
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor