Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da camide çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:32 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da camide çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çambaşı Mahallesi'ne bağlı Mağlakamboz Yaylası'ndaki camide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında camide hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde ahşap oyma ve giyim teknolojileri atölyel...
        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde ahşap oyma ve giyim teknolojileri atölyel...
        Trabzonspor Basketbol Takımı, iki oyuncuyu renklerine bağladı
        Trabzonspor Basketbol Takımı, iki oyuncuyu renklerine bağladı
        Türk çayı yılın ilk yarısında 104 ülkede alıcı buldu
        Türk çayı yılın ilk yarısında 104 ülkede alıcı buldu
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den yeni sezon değerlendirmesi:
        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den yeni sezon değerlendirmesi: