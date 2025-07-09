Trabzonspor, yemekte bir araya geldi
Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, akşam yemeğinde buluştu.
Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, akşam yemeğinde buluştu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim, teknik heyet ve oyuncuların, antrenmanın ardından Trabzon'da bir balık restoranında bir araya geldiği belirtildi.
Yemeğin keyifli bir atmosferde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, takım içi birlik ve beraberliğin ön planda olduğu vurgulandı.
Açıklamada, yemek sırasında futbolcu Denis Draguş'un doğum gününün de kutlandığı ifade edilerek, "6 Temmuz'da yeni yaşına giren Draguş, teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti." denildi.
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