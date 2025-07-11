Siber suçlular "sanal devriye"lerin radarında

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "sanal devriye" ekipleri, 7 gün 24 saat görev başında.

Dijital ortamdaki yasa dışı bahis, dolandırıcılık, bilişim suçları, siber terör tehditleri, sanal zorbalık ile toplumda korku ve tehdit ortamı yaratarak anayasal düzene karşı işlenen suçlara karışan hesaplar, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekiplerinin radarından kaçamıyor.

Sanal devriye ekiplerince son 5,5 yılda yapılan çalışmalarda, 82 yasa dışı bahis, 20 dolandırıcılık ve bilişim suçları ile 32 çocuklara yönelik sanal zorbalık ve müstehcenlik konuları olmak üzere, Trabzon merkezli 134 operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, operasyonlar kapsamında 277 bin 172 sosyal medya hesabı ile 6 bin 128 dijital materyal incelendi, suç unsuru tespit edilen 8 bin 776 hesap yöneticisi hakkında işlem yapıldı.

Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde ise 393 seminer, 48 stant çalışması ve 113 radyo programı düzenlendi. Faaliyetlerde 567 bin 630 katılımcıya kişisel verilerin korunması, siber suç dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve güvenli internet kullanımı konularında bilgi aktarıldı.

- Yapay zeka dolandırıcılıklarında hedef kitle 60 yaş üstü İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli suç araştırma ve soruşturma uzmanı İlhan Tozluyurt, AA muhabirine, sanal devriyelerin 7/24 esasına göre çalıştığını söyledi. Trabzon, bölge, ülke ve uluslararası gelişmeleri takip ettiklerini belirten Tozluyurt, TCK kapsamında suç sayılan fiilleri işleyen hesaplarla ilgili çalışmaları yapıp ilgili birimlere ilettiklerini ifade etti. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık konularının son zamanda arttığına işaret eden Tozluyurt, Siberay faaliyetleri kapsamında vatandaşları bilgilendirdiklerini aktardı. İlhan Tozluyurt, vatandaşlara, cep telefonlarına ya da e-posta hesaplarına gelen her mesaja tıklamamaları tavsiyesinde bulunarak şunları kaydetti: "Size gönderilen mail, SMS ya da bildirim içerisindeki linklere tıklamayın, tıkladıktan sonra cihazınıza zararlı yazılım bulaşabilir, kişisel verilerinizi, hesabınızı kaybedebilirsiniz, sosyal medya platformlarındaki hesaplarınızı ele geçirebilirler. Dolayısıyla heyecanlandıran içeriği ne olursa olsun linklere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle son zamanlarda oltalama yöntemi olarak 'kargonuzu teslim edemedik', 'HGS borcunuz var', 'icranız var' gibi kullanılıyor. Ayrıca yine son zamanlarda bir de müstehcenlik üzerinden 'hakkınızda dava açıldı ve uzlaştırmacıyla görüşmeniz gerekiyor' şeklinde SMS'ler gönderiliyor."

Özellikle tanınmış ekonomistler, iş insanları ve siyasilerin yapay zeka aracılığıyla konuşturularak yatırım yapmayı tavsiye ve teşvik ediyormuş gibi videolarının kullanıldığını belirten Tozluyurt, yapay zeka dolandırıcılıklarında hedef kitlenin 60 yaş üstü kişiler olduğuna dikkati çekti. - "Dijital dünyada izler asla silinmez" İlhan Tozluyurt, bilgisayar ve cep telefonu gibi tüm cihazlarda hangi ağ üzerinden suç işlenirse işlensin delillere ulaşabildiklerini anlattı. Dijital dünyada izlerin asla silinmediğini ifade eden Tozluyurt, "Radarımızdan da kaçmıyorlar çünkü tarama yöntemlerimiz çok farklı. Açık kaynaklardan yaptığımız çalışmalar birçok suçun önüne geçilmesini sağlıyor. Bu, bizim için en büyük silahlardan bir tanesi." dedi. İnternet kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Tozluyurt, "İnternette bir bilgiyi, videoyu hızlı paylaşmak iyi bir internet kullanıcısı olduğumuz anlamına gelmez. Dolayısıyla her gördüğümüz bilgiye, her gördüğümüz habere, fotoğrafa hemen inanmamak ve peşine düşmemek gerekiyor." diye konuştu.