Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li Tres Anthony Tinkle'yi renklerine bağladı

Trabzonspor, ayrıca kaptan Ali Can Güney ile de 1 sezonluğuna yeniden anlaştı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Tres Tinkle" paylaşımıyla 29 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.

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