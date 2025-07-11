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        Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li Tres Anthony Tinkle'yi renklerine bağladı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li kısa forvet Tres Anthony Tinkle'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:55 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:55
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        Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li Tres Anthony Tinkle'yi renklerine bağladı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li kısa forvet Tres Anthony Tinkle'yi kadrosuna kattı.

        Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Tres Tinkle" paylaşımıyla 29 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.

        Geçen sezonu Darüşşafaka formasıyla geçiren ABD'li oyuncu, maç başına 15,4 sayı, 6,5 ribaunt ve 1,8 asistlik istatistikle oynadı.

        Trabzonspor, ayrıca kaptan Ali Can Güney ile de 1 sezonluğuna yeniden anlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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